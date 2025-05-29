Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 30 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,80 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 28 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,51/41,55 грн/дол., а євро - 46,89/46,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Нагадаємо, курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 29 травня, знизився на 5 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні впав на 20 копійок - до 47,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 46,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Наступного тижня ситуація на валютному ринку залишиться у травневих трендах: курс долара формуватиметься політикою НБУ та учасників ринку, а курс євро залежатиме від міжнародних обставин.

Як розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит і пропозиція перебуватимуть в рівновазі, а валютні інтервенції НБУ не перевищать $600-800 млн на тиждень.

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