Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 29 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 46,18 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 45,18 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 21 копійку і становить 46,30 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 46,15 грн/євро (курс продажу – 45,97 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 29 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,88 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні в банках в останні дні серпня перебуватиме в межах від 40,80 до 41,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,80 грн/дол.

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