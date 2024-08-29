Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,68 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 29 серпня, знизився на 10 копійок – до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 13 копійок і складає 46,27 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,68 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 46,15 грн/євро (курс продажу – 45,97 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 29 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,88 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні в банках в останні дні серпня перебуватиме в межах від 40,80 до 41,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,80 грн/дол. Цінники за євро в банках будуть у межах коридору купівель і продажів від 45,10 до 46,80 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 45,30 до 46,75 грн/євро.

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