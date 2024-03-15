Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,91 грн, євро – 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 15 березня, знизився на 10 копійок і становить 38,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,25 грн, євро – за курсом 41,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,91 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 19 копійок – до 42,55 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар 15 березня подешевшав на 13 копійок – до 38,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,67 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 20 копійок і складає 42,50 грн/євро (курс продажу – 42,30 грн/євро).

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, межі очікуваних валютних змін на міжбанку наступного тижня будуть на рівні 38-39 грн/дол. та 41-42,5 грн/євро, а на готівковому ринку – 38,5-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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