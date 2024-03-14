Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,29 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 15 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,69 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,29 грн/євро, тобто гривня зросла на 13 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,65/38,68 грн/дол., євро – 42,25/42,27 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки – до 38,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,77 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,70 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 14 березня, зріс на 15 копійок і становить 38,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 42,65 грн за євро.

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