Продати долар можна в середньому за курсом 38,45 грн, євро – 42,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 15 березня, знизився на 5 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього дня – до 38,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 5 копійок і складає 42,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 13 копійок – до 38,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,67 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 20 копійок і складає 42,50 грн/євро (курс продажу – 42,30 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 15 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,69 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,29 грн/євро, тобто гривня зросла на 13 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що протягом наступного тижня валютний ринок перебуватиме в стані відносної стабільності, адже зараз відсутні будь-які економічні причини та обставини, які могли б якось зміни його умови.

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