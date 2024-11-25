Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 43,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 25 листопада, не змінився і в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 20 копійок і становить 43,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,10 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., що на 4 копійку дорожче за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,59 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 43,84 грн/євро, курс продажу - 43,59 грн/євро.

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Скільки буде коштувати 1 біткоїн у гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 25 листопада, складає 98 292,26 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 042 689,03 грн.

Курс долара в Україні – останні новини

НБУ встановив на 25 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 42,99 гривні за один євро, таким чином, гривня зміцнилася на 48 копійок.

Як писав УНІАН, Молдова відмовиться від використання долара для визначення офіційного курсу лея. З 2 січня 2025 року Молдова для визначення офіційного обмінного курсу національної валюти використовуватиме євро.

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