Продати долар можна в середньому за курсом 40,50 грн, євро – 43,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 3 червня, залишився на рівні попереднього показника - 41,10 грн за долар в середньому.

Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,90 грн за євро.

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Курс валют Київ

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні здешевшав на 1 копійку і складає 41,09 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,00 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні залишився на рівні попереднього показника і складає 44,75 грн/євро (курс продажу – 44,56 грн/євро).

Курс валют в Україні – останні новини

2 червня експерт Андрій Шевчишин заявив, що Нацбанк переходить на новий курсовий коридор. НБУ працює в рамках керованої гнучкості курсу. Тому визначає всі межі та має для цього усі можливості, зокрема й фінансові через золото-валютні резерви.

Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що загальні курсові показники червня не зазнають радикальних змін, а відхилення від "стартового" курсу червня подекуди можуть досягати 2%, тобто близько 1 гривні.

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