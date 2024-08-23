Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,65 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 23 серпня, знизився на 5 копійок - до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 46,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,65 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 41,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 4 копійки і складає 46,10 грн/євро (курс продажу – 45,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на пʼятницю, 23 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,98 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Аналітики інвесткомпанії ICU оновили свій прогноз щодо курсу долара до кінця року. Раніше очікувалося, що американська валюта досягне позначки 42,3 грн/долар, але тепер планку підняли до 42,6 грн/долар.

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