Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 23 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

В свою чергу щодо євро національна валюта подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,98 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,31 грн/дол., євро – 45,99/46,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

22 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України знизився до 41,60 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,60 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 22 серпня подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 15 копійок і складає 46,00 грн за євро.

На думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, з другої половини серпня повільно стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово.

При цьому аналітики ICU вважають, що курс долара в Україні до кінця року помірно зростатиме.

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