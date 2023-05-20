Готівковий курс євро 20 травня також збільшився й становить 40,80 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 37,42 гривень за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також здорожчав на 5 копійок - до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,92 грн/дол., євро - 39,80 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 гривень.

Курс долара в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 20 травня, залишився на рівні попереднього показника – 37,60 грн/дол.

Згідно з прогнозом Нацбанку, гривня продовжує зміцнюватись за останній місяць і у найближчі місяці валютних коливань регулятор не очікує.

За прогнозом економічного експерта Бориса Кушнірука, влітку 2023 року курс долара в Україні може ослабнути, гривня ж продовжить зміцнюватися, але за певних умов. За його словами, до знецінення готівкової гривні до долара може призвести планова девальвація національної валюти.

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