В банках та обмінниках подешевшала валюта: свіжий курс на п'ятницю

Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 27 грудня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,25 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подешевшав на 5 копійок і становить 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,19 грн/дол., а продати долар можна за 42,10 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 27 грудня, складає 94,898 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 972 730 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 27 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,84 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,51 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

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