Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро - 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 18 квітня, не змінився і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,25 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 19 копійок і становить 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 39,85 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 39,74 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,90 грн/євро, а курс продажу – 42,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 18 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,06 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Слід зазаначити, що МВФ оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. У 2024 році очікується незначна девальвація гривні і вже 2027 року переступить позначку в 50 гривень за долар.

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