Продати долар можна в середньому за курсом 40,60 грн, євро – 43,88 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 липня, зріс на 1 копійку і складає 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,88 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 40,96 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,87 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок і складає 44,48 грн/євро (курс продажу – 44,31 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,77 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом офіційного курсу американської валюти по відношенню до гривні.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,10 до 41,20 грн/дол, а в обмінниках фінкомпаній – у межах від 40,25 до 41,25 грн/дол, прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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