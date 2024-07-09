Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,77 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом офіційного курсу американської валюти по відношенню до гривні.

Щодо євро національна валюта залишилася стабільною. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні. Цей показник також є рекордним.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,74/40,77 грн/дол., євро – 44,06/44,08 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,01 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,91 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,55 грн/євро (курс продажу – 44,41 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 липня, зріс на 5 копійок – до 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,50 грн за євро.

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