Бюджетну декларацію урядовці готують за двома сценаріями.

Мінфін готує Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, розглядаючи два сценарії – базовий і альтернативний, за яким війна триватиме увесь 2026 рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді, який транслювався нардепом Олексієм Гончаренком.

За словами міністра, Мінфін не встиг підготувати проєкт Бюджетної декларації до 1 червня.

Відео дня

"Перша причина – співпраця з МВФ. Ви знаєте, що тільки тиждень тому місія залишила Київ, і в першу чергу ми з нею працювали по бюджетних цифрах. Складність в питанні бюджетної декларації полягає в тому, що, відповідно до програми МВФ, нам потрібно за базовим сценарієм скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4% в цьому році)", - сказав Марченко.

За його словами, мова йде про сотні мільярдів гривень, порівняно з тим видатками бюджету цього року.

Міністр зазначив, що наразі йдуть перемовини, що можуть сприяти покращенню ситуації з війною в Україні. Проте при розробці Бюджетної декларації відомство розглядає і песимістичний варіант – продовження бойових дій наступного року.

"Ми би хотіли, щоб ситуація покращилася. Але прагматично ми зараз плануємо бюджетну декларацію за двома сценаріями: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій на весь період 2026 року. Я не є прогнозистом, я знаю, як буде змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв", - наголосив очільник Мінфіну.

Він також додав, що через невиконання зобов'язань перед міжнародними партерами Україна в першому кварталі вже втратила понад мільярд євро.

Ситуація з бюджетними видатками

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд звертатиметься до парламенту з приводу перегляду державного бюджету щодо збільшення військових видатків.

Серед причин нестачі коштів на ЗСУ він назвав зміну технологій, зміну постачання зброї від наших партнерів та активізацію ситуації на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: