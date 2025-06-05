Мінфін готує Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, розглядаючи два сценарії – базовий і альтернативний, за яким війна триватиме увесь 2026 рік.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді, який транслювався нардепом Олексієм Гончаренком.
За словами міністра, Мінфін не встиг підготувати проєкт Бюджетної декларації до 1 червня.
"Перша причина – співпраця з МВФ. Ви знаєте, що тільки тиждень тому місія залишила Київ, і в першу чергу ми з нею працювали по бюджетних цифрах. Складність в питанні бюджетної декларації полягає в тому, що, відповідно до програми МВФ, нам потрібно за базовим сценарієм скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4% в цьому році)", - сказав Марченко.
За його словами, мова йде про сотні мільярдів гривень, порівняно з тим видатками бюджету цього року.
Міністр зазначив, що наразі йдуть перемовини, що можуть сприяти покращенню ситуації з війною в Україні. Проте при розробці Бюджетної декларації відомство розглядає і песимістичний варіант – продовження бойових дій наступного року.
"Ми би хотіли, щоб ситуація покращилася. Але прагматично ми зараз плануємо бюджетну декларацію за двома сценаріями: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій на весь період 2026 року. Я не є прогнозистом, я знаю, як буде змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв", - наголосив очільник Мінфіну.
Він також додав, що через невиконання зобов'язань перед міжнародними партерами Україна в першому кварталі вже втратила понад мільярд євро.
Ситуація з бюджетними видатками
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд звертатиметься до парламенту з приводу перегляду державного бюджету щодо збільшення військових видатків.
Серед причин нестачі коштів на ЗСУ він назвав зміну технологій, зміну постачання зброї від наших партнерів та активізацію ситуації на полі бою.