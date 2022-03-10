Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрд дол. США за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що кошти, отримані за програмою RFI, допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.

"Ми вдячні Фонду за швидку реакцію на наше звернення та сподіваємося на якнайшвидше завершення усіх процедур, що пов’язані з надходженням коштів. Невідкладна підтримка міжнародних партнерів у такий складний для нашої країни час є надзвичайно важливою", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.