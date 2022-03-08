Рада виконавчих директорів затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки для України на 489 млн доларів.

Світовий банк вирішив виділити Україні додатково 723 мільйони доларів для "виходу з надзвичайної економічної ситуації".

Про це повідомляється на сайті банку.

Зокрема, Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки для України на 489 млн доларів: позики 350 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 80 млн доларів гарантій від Нідерландів та 50 млн доларів - від Швеції.

"Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема, платити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії людям похилого віку та соціальні виплати для вразливих верств населення", - повідомили у Світовому банку.

Також Україна отримає грантове фінансування на 134 млн доларів: 100 млн доларів від Великобританії, 22 млн доларів від Данії та ще 12 млн - від Латвії, Литви, Ісландії.

Крім того, Японія надасть до пакету підтримки 100 мільйонів доларів паралельного фінансування.

"Група Світового банку вживає швидких дій, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям насильства та надзвичайного безладу, спричиненого російським вторгненням. Група Світового банку підтримує народ України та регіону. Це перший із багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти подолати далекосяжні людські та економічні наслідки цієї кризи", - заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

Зазначається, що Світовий банк готує ще один пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів, який має бути надано вже в найближчі місяці, та додаткову підтримку сусіднім країнам, що приймають українських біженців.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європейський Союз має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро.

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