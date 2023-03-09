Банк більше не здійснює транзакції на адресу російських банків.

Один з найбільших банків Німеччини Commerzbank перестав обслуговувати платежі в Росію.

Як повідомляє Bank Handlowy w Warszawie (BHW), який належить Citigroup, банк більше не здійснює транзакції на адресу російських банків.

Втрата ще одного великого європейського банку відрізає канали, за якими російська фінансова система пов'язана із зовнішнім світом, замикаючи її в рублевій зоні і операціях з країнами-ізгоями.

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"Інформуємо вас про те, що, слідуючи своєму внутрішньому рішенню Commerzbank AG повідомив нас, що цей банк припинив проводити розрахунки за іноземними платежами в Росію (за винятком таких в "Комерцбанк (Євразія)". Таким чином, Citi Handlowy більше не здійснює розрахунки за платіжними дорученнями в російські банки, крім таких в "Комерцбанк (Євразія)", у якого Commerzbank AG є банком-кореспондентом", - повідомив BHW.

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну 80% банківської системи агресора опинилося під західними санкціями.

Війна в Україні та крах Російської економіки

Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

У червні 2022 року почалося стрімке падіння акцій "Газпрому".

Після нападу Росії на Україну 80% росіян втратили всі свої заощадження.

У лютому 2023 року борги по зарплатах бюджетникам у РФ зросли в 15 разів.

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