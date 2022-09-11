Курс гривні до долар у банківських обмінниках Києва сьогодні, 11 вересня, залишився на рівні попереднього дня – 41,50 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 30 копійок – до 41,50 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,50 грн за дол., євро – 40,10 грн за євро.
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Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
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