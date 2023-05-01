Акції банку впали майже на 50%, спостерігається рекордний відтік депозитів на суму близько 100 млрд. дол.

Ринкова вартість одного з найбільших банків США First Republic впала до мінімуму в $557 млн в порівнянні з піком в $40 млрд в листопаді 2021 року.

Як повідомляє Reuters, акції банку впали майже на 50%. Спостерігається рекордний відтік депозитів на суму близько 100 млрд.дол., на тлі якого регулятори намагаються терміново знайти нового власника для First Republic Bank.

Як йдеться в матеріалі, американські регулятори намагаються укласти термінову угоду про продаж First Republic Bank, який поглинає JPMorgan Chase Bank.

Відео дня

Заявки на участь у торгах подали приблизно шість банків, у тому числі Citizens Financial Group, PNC Financial Services Group і JPMorgan Chase.

Зазначається, що кредитори братимуть участь у торгах на всі депозити First Republic Bank, значну частину його активів і деякі з його зобов'язань.

First Republic входив до двадцятки найбільших банків США. Станом на 13 квітня загальні активи банку, що базується в Сан-Франциско, становили $229 млрд., депозити – $104 млрд.

Банкрутство американських банків

First Republic став третім великим американським банком, який збанкрутував за останні два місяці, після Silicon Valley і Signature.

11 березня 2023 року Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank (SVB), що є одним з найбільших банків США.

Банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank. Банкрутство SVB стало найбільшим з часів кризи 2008 року. На кінець 2022 року не були застраховані 89% депозитів — близько $175 млрд.про депозити на сотні мільйонів доларів у SVB заявили такі компанії як виробник відеоігор Roblox Corp і виробник мережевих медіаплеєрів Roku Inc. Акції останньої впали на 10% після того, як стало відомо, що більша частина вкладень не застрахована.

SVB переданий під Управління Федеральної комісії зі страхування вкладів. Залишок капіталу буде направлений на компенсації вкладникам і на погашення заборгованості перед кредиторами.

13 березня 2023 року в США закрився другий великий банк за тиждень. Державні регулюючі органи США закрили нью-йоркський Банк Signature Bank, який користувався популярністю серед власників криптовалюта.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) взяла під свій контроль Signature, активи якого становили 110,36 млрд доларів, а депозити — 88,59 млрд доларів на кінець минулого року.

Signature був комерційним банком з офісами в Нью-Йорку, Коннектикуті, Каліфорнії, Неваді та Північній Кароліні. Він мав дев'ять бізнес-напрямків, серед яких - комерційна нерухомість і банківське обслуговування цифрових активів. Банк користувався попитом серед власників криптовалюта. Станом на вересень 2022 року майже чверть його депозитів припадала на криптовалютний сектор. У грудні банк оголосив, що скоротить свої депозити, пов'язані з криптовалютою, на 8 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: