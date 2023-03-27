Регулятор і банк-покупець розділять збитки та потенційні відшкодування за комерційними позиками збанкрутілого гіганта.

Банк First Citizens придбав більшу частину американського банківського гіганта Silicon Valley Bank. Він був визнаний банкрутом раніше цього місяця.

Як пише FT, Федеральна корпорація страхування депозитів заявила, що угода включатиме придбання активів SVB на суму близько 72 мільярдів доларів зі знижкою.

FCB візьме на себе всі депозити та кредити SVB, який був популярним кредитором технологічних стартапів. Також First Citizens також керуватиме 17 відділеннями SVB.

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First Citizens був одним із найбільших покупців проблемних банків впродовж останніх років. Додавання бізнесу SVB значно збільшить розмір First Citizens, який і без того станом на кінець минулого року мав трохи більш як 100 мільярдів доларів активів і майже 90 мільярдів доларів депозитів, що зробило його 36-м за величиною банком США (за активами).

Регулятор і кредитор розділять збитки та потенційні відшкодування за комерційними позиками, зробленими SVB. Цей крок, за словами First Citizens, забезпечить "подальший захист від потенційних кредитних втрат".

Банкрутство Silicon Valley Bank і його наслідки

На початку березня Silicon Valley Bank, один найбільших банків США. був визнаний банкрутом. На кінець 2022 року більша частка (89%) його депозитів на не були застрахованими. Їхня загальна сума сягала близько 175 мільярдів доларів. Це друге за величиной банкрутство в історії США і найбільше за останні 15 років.

Пізніше збанкрутував популярний серед власників криптовалюти банк Signature Bank. Це банкрутство стало третім за величиною для Сполучених Штатів Америки.

На тлі краху банківських гігантів президент Джо Байден пообіцяв посилити банківське регулювання.

Під загрозою опинилися і інші банківські установи, приміром, First Republic. Акції банку впали на тлі потрясінь в банківській системі, і тоді інші великі американські фінустанови об’єдналися, аби врятувати його. Було розроблено безпрецедентний план.

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