Це третє за величиною банкрутство в історії банківської справи США.

Державні органи регуляції в США закрили нью-йоркський банк Signature Bank, який користувався популярністю серед власників криптовалюти.

Як пише Reuters, Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) взяла під контроль Signature, активи якого становили 110,36 млрд доларів, а депозити — 88,59 млрд доларів на кінець минулого року.

Signature був комерційним банком з офісами в Нью-Йорку, Коннектикуті, Каліфорнії, Неваді та Північній Кароліні. Він мав дев'ять бізнес-напрямків, серед яких – комерційна нерухомість і банківське обслуговування цифрових активів. Банк мав попит серед власників криптовалюта. Станом на вересень 2022 року майже чверть його депозитів припадала на криптовалютний сектор. У грудні банк оголосив, що скоротить свої депозити, пов'язані з криптовалютою, на 8 мільярдів доларів.

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Крім того, банк мав давні стосунки з колишнім президентом Дональдом Трампом та його родиною. Він забезпечував Трампа і його бізнес розрахунковими рахунками і фінансував кілька підприємств родини. Зв'язки з колишнім президентом США були розірвані після заворушень в Капітолії в січні 2021 року.

FDIC заснувала "проміжний" банк-наступник, який дозволить клієнтам закритого банку отримати доступ до своїх коштів - вкладники і позичальники Signature Bank автоматично стануть клієнтами цього банку.

Закриття Signature відбулося після закриття великого банку Silicon Valley, який став другим за величиною банкрутством в історії банківської справи США (після Washington Mutual, який зазнав краху під час фінансової кризи 2008 року).

Ще кілька американських банків зі схожим профілем вкладників перебувають в зоні ризику. Минулого тижня, як повідомляла FT, акції First Republic, PacWest Bancorp і Western Alliance Bancorp були особливо волатильними.

Закриття Silicon Valley Bank

Минулого тижня Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом один з найбільших банків США - Silicon Valley Bank. Станом на кінець минулого року 89% його депозитів на суму близько $175 млрд не були застраховані.

Банк SVB переданий під Управління Федеральної комісії зі страхування вкладів, а залишок його капіталу спрямований на компенсації і погашення боргів.

У неділю, 12 березня, американські чиновники оголосили, що клієнти Silicon Valley Bank отримають доступ до своїх депозитів з понеділка.

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