Найближчим часом буде відновлено виплати пенсій та соціальної допомоги.

Сьогодні, 16 листопада 2022 року, державний Ощадбанк відновлює роботу у звільненому Херсоні.

Про це повідомили в прес-службі Ощадбанку, зазначивши при цьому, що найближчим часом буде відновлено виплати пенсій та соціальної допомоги.

"У найкоротші терміни команда банку провела необхідні роботи для відновлення роботи в деокупованому місті. Встановлено генератор для забезпечення електроенергією, Інше обладнання для підтримки потрібних комунікацій. У відділенні відновив роботу банкомат", - заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Наумов також зазначив, що найближчим часом Ощадбанк має намір відновити виплати пенсій і соцдопомоги.

"Херсонці протягом останніх місяців пережили справжній жах окупації, і ми хочемо, щоб у місто якнайшвидше повернулося нормальне життя. Для нас дуже важливо оперативно відновити виплату пенсій, соціальної допомоги та надання інших банківських послуг на території Херсонщини", - заявив голова правління Ощадбанку.

Ситуація в Херсонській області:

11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

Того ж дня, 11 листопада, стало відомо, що "Укрпошта" випускає пам'ятну поштову марку " Херсон - це Україна!". 14 листопада "Укрпошта" призупинила передзамовлення марки через повний розпродаж квоти, розрахованої для попереднього замовлення - а це майже 40% від тиражу.

12 листопада в офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, у тому числі міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.

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