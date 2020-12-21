Номінальний ВВП склав 1 трлн 156,8 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 27673 грн.

Падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі поточного року склало 3,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики.

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"Реальний валовий внутрішній продукт в ІІІ кварталі 2020 року в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) збільшився на 8,5%, а в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року зменшився на 3,5%", - сказано в повідомленні.

Номінальний ВВП склав 1 трлн 156,8 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 27673 грн.

Попередні показники

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Держбюджет-2021 та ВВП

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

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Автор: Дмитро Шварц