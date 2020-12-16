За словами Разумкова, бюджет прийняли "майже вчасно", хоча проект документа до другого читання потрапив на тиждень пізніше, ніж було необхідно.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задоволений, що депутати змогли 15 грудня прийняти кошторис на наступний 2021 без бюджетної ночі.

Про це голова парламенту розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Він зазначив, що бюджет прийняли "майже вчасно", хоча проект документа до другого читання потрапив на тиждень пізніше, ніж було необхідно.

"Попрацювали ефективно профільні комітети. До другого читання щось виправили, якісь конфліктні ситуації змогли врегулювати. Я задоволений тим, що не було бюджетної ночі. Слід зауважити, що ми вже другий рік приймаємо його вчасно. Ця кількість голосів "за" показова - 289 депутатів підтримали документ", — розповів Разумков.

За його словами, приймаючи документ, парламентарії спиралися на запропоновані Кабміном цифри та соціально-економічної ситуації, що склалася в країні.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

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Автор: УНІАН