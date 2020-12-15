Законопроект підтримали 289 нардепів.

Верховна Рада ухвалила законопроект Про державний бюджет України на 2021 рік.

За ухвалення закону проголосували 289 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів. Проти проголосували 38 нардепів, 16 - утрималися.

Представляючи доопрацьований законопроект, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що між першим і другим читанням дохідна частина бюджету була збільшена на 21 млрд грн.

"Доходи бюджету склали 1 трлн 92 млрд грн, це реальні кошти, які планує отримати держава в наступному році, не підвищуючи податки і не чинячи тиск на бізнес. Це підкріплено детальними розрахунками", - підкреслив Марченко.

Також голова Мінфіну зазначив, що витрати держбюджету передбачені в сумі 1 трлн 347 млрд грн.

"Цієї суми достатньо для фінансування всіх пріоритетів. Кожна гривня платників податків буде використана ефективно і за цільовим призначенням", - сказав Марченко.

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Дефіцит держбюджету, за словами міністра, між першим і другим читанням був зменшений на 23,7 млрд грн - з 6% до 5,5% від ВВП, склавши 246,6 млрд грн.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

28 листопада голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада в грудні ухвалить державний бюджет України на наступний рік.

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Автори: Ольга Робейко, Катерина Жирій