Державний бюджет України на 2021 рік, який був вчора, 15 грудня, прийнятий у другому читанні парламентом, є збалансованим і реалістичним.
Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Це - бюджет можливостей для розвитку, збалансований з точки зору доходів і витрат, а також реалістичний щодо виконання", - сказав він.
Прем'єр нагадав, що дохідна частина держскарбниці складе 1,1 трлн грн, що на 11% більше показника бюджету поточного року, причому без підвищення ставок основних податків.
"Доходи бюджету зростуть, тому що виросте економіка, а також завдяки ліквідації схем в податковій і митниці", - сказав він.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
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