Прем'єр нагадав, що дохідна частина держскарбниці складе понад один трильйон гривень.

Державний бюджет України на 2021 рік, який був вчора, 15 грудня, прийнятий у другому читанні парламентом, є збалансованим і реалістичним.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Це - бюджет можливостей для розвитку, збалансований з точки зору доходів і витрат, а також реалістичний щодо виконання", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що дохідна частина держскарбниці складе 1,1 трлн грн, що на 11% більше показника бюджету поточного року, причому без підвищення ставок основних податків.

"Доходи бюджету зростуть, тому що виросте економіка, а також завдяки ліквідації схем в податковій і митниці", - сказав він.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

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Автор: Дмитро Шварц