Михайло Цимбалюк зазначив, що уряд намагається знайти шляхи підтримки громадян, які отримують мінімальні виплати.

Пенсії в Україні проіндексують у березні 2025 року. Такий крок має частково компенсувати зростання споживчих цін.

Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону зазначив, що найбільше турбує рівень прожиткового мінімуму, бо від нього залежить мінімальна пенсія. За його словами, майже 5 мільйонів пенсіонерів отримуватимуть лише 2 300 гривень.

При цьому він вказав, що нардепи стурбовані розміром пенсії українців. Цимбалюк зазначив, що уряд намагається знайти шляхи підтримки громадян, які отримують мінімальні виплати.

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Пенсії в Україні - останні новини

В уряді хочуть запровадити накопичувальну пенсію. Відповідний проєкт закону (№9212) із Верховної Ради повернули на доопрацювання, після чого уряд вніс рекомендовані правки.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначила, що в Україні близько 10 мільйонів пенсіонерів, і хоча середня пенсія всього близько 5 тисяч гривень, але витрати на неї залишаються одними з найбільших.

Пізніше стало відомо, що близько 5 тисяч українців отримують пенсії понад 50 тисяч гривень, а найбільша виплата - 390,1 тисячі гривень на місяць.

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