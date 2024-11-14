Зазначається, що високі пенсії отримують судді, прокурори, військові, "чорнобильці".

Близько 5 тисяч українців отримують пенсії понад 50 тисяч гривень. Найбільша виплата, яку отримує український пенсіонер, становить 390,1 тисячі гривень на місяць.

В Україні розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, а це наразі 23,6 тисячі гривень.

Видання "Обозреватель" пише, що тисячі українських пенсіонерів через суд домоглися від Пенсійного фонду перерахунку, зокрема й заднім числом, через що ПФУ довелося доплатити мільйони.

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"За оперативними даними на 01.11.2024 чисельність пенсіонерів, пенсію яким призначено в розмірі, що перевищує 23 610,00 грн, становить 24,6 тис. осіб, зокрема понад 50 000 грн - 4,9 тис. осіб. Йдеться про суддів, прокурорів, військових, чорнобильців та інші "спеціальні" пенсії. Щомісяця на їхні виплати витрачають 9,9 млрд грн", - повідомили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що найбільша пенсія в Україні становить 390 184 гривні.

Пенсії в Україні - останні новини

В уряді хочуть запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Відповідний проєкт закону (№9212) із Верховної Ради повернули на доопрацювання, а потім уряд вніс до нього рекомендовані правки.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначила, що в Україні близько 10 мільйонів пенсіонерів, і хоча середня пенсія всього близько 5 тисяч гривень, але витрати на неї залишаються одними з найбільших.

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