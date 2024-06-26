Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 26 червня, не змінився і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 44,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,30 грн, євро – за курсом 43,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також без змін – 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 3 копійки і складає 40,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок – до 44,05 грн/євро (курс продажу – 43,87 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 26 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,55 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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