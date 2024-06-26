Продати долар можна в середньому за курсом 40,50 грн, євро – 43,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 26 червня, зріс на 5 копійок і складає 40,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,5 0 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 44,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,45 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 40,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок – до 44,05 грн/євро (курс продажу – 43,87 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 26 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,55 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Аналітики дали прогноз, яким буде курс долара в Україні до кінця 2024 року. Експерти вважають, що середній курс американської валюти становитиме 40,1 гривні, а наприкінці року - 42 гривні за долар.

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