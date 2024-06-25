Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 26 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також знизилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,55 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,57/40,60 грн/дол., євро – 43,45/43,47 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 7 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,81 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 11 копійок – до 44,15 грн/євро (курс продажу – 43,97 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у вівторок, 25 червня, зріс на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі 25 червня подорожчав на 10 копійок і складає 44,10 грн за євро.

При цьому аналітики інвестгрупи ICU вважають, що дефіцит валюти на ринку зберігається, але його зниження дозволило НБУ зменшити інтервенції й укріпити офіційний курс гривні до 40,45 грн/дол.

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