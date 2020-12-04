Ціна об'єкта під час торгів зросла у 2,7 раза - до 84 мільйонів гривень.

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні тринадцятий спиртзавод державного підприємства "Укрспирт" - Мартинівське місце здійснення діяльності (МОД) у Вінницькій області за 84 мільйони гривень.

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Про це сказано в повідомленні на сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook.

"За об'єкт приватизації змагалися п'ять компаній, а стартова ціна об'єкта зросла у 2,7 раза – з 31,7 мільйона гривень до 84 мільйонів гривень. Новий власник отримає, зокрема, адміністративний корпус, залізничне депо, спиртосховище, бродильне відділення, а також транспортні засоби та обладнання", – йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.

Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.

Уряд планує завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

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Автор: Дмитро Шварц