Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні тринадцятий спиртзавод державного підприємства "Укрспирт" - Мартинівське місце здійснення діяльності (МОД) у Вінницькій області за 84 мільйони гривень.
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Про це сказано в повідомленні на сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook.
"За об'єкт приватизації змагалися п'ять компаній, а стартова ціна об'єкта зросла у 2,7 раза – з 31,7 мільйона гривень до 84 мільйонів гривень. Новий власник отримає, зокрема, адміністративний корпус, залізничне депо, спиртосховище, бродильне відділення, а також транспортні засоби та обладнання", – йдеться в повідомленні.
Що цьому передувало
- 3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.
- Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.
- Уряд планує завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.
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