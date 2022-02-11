Видача перших 600 млн буде можлива за умови задовільного виконання програми з МВФ.

Посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію Єврокомісії надати Україні 1,2 мільярда євро додаткової макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європейського Союзу.

"Посли ЄС сьогодні підтримали пропозицію Комісії надати Україні 1,2 млрд євро додаткової макрофінансової допомоги. Нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат.

Коли Україна отримає гроші за кредитом

Видача першого траншу, за умови задовільного виконання програми МВФ, відбудеться швидко після схвалення цієї пропозиції, після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння щодо конкретних заходів структурної політики, яка буде узгоджена між Європейською комісією від імені ЄС та України.

Видача другого траншу буде пов'язана з безперервним задовільним виконанням як програми МВФ, так і заходів політики, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння.

Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі цієї операції з надання екстреної макрофінансової допомоги, ймовірно, буде зосереджено на обмеженій кількості здійсненних короткострокових політичних дій у найбільш нагальних пріоритетних сферах, таких як посилення економічної стійкості та стабільності, управління та верховенства права та енергетики.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

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