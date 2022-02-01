Перший транш становитиме 600 млн євро.

Європейська комісія у вівторок, 1 лютого, повідомила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Єврокомісія виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Я закликаю Європарламент та Раду ЄС схвалити у найкоротші терміни, щоб ми змогли перевести перший транш допомоги 600 млн євро якомога раніше. ЄС підтримує Україну", – зазначила вона.

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Нагадаємо, 23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

Перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро ЄС надав 9 грудня 2020 року.

З урахуванням цього траншу, непогашена сума запозичень України, згідно кількох макрофінансових програм, досягла 4,4 млрд євро.

25 жовтня 2021 року Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна планує отримати кредитів щонайменше на 3 млрд доларів для стабілізації фінансової системи.

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