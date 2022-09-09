Новий кредит піде на нормальну роботу держави та забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів Чехії, яка головує в Раді ЄС.

"Нова позика в обсязі п’ять мільярдів євро піде на нормальне функціонування держави й забезпечення роботи критичної інфраструктури, як-от держустанов, шкіл та лікарень", – розповів глава чеського Мінфіну Збинек Станюра.

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Новий транш для України схвалили під час переговорів міністрів фінансів, керівників центральних банків країн ЄС, Єврокомісії та Європейського центрального банку.

Станюра наголосив, що зараз вже доцільно зайнятися питанням післявоєнної відбудови України, а не лише підтримкою її нинішнього функціонування зараз.

Також він запевнив, що на наступному засіданні Ради ЄС закликатиме підтримати швидке виділення ще трьох мільярдів євро макрофіну, які входять до пакету обсягом дев’ять мільярдів євро, погодженого Європейською радою в червні.

Як повідомляв УНІАН, на відновлення України після війни необхідно $349 мільярдів. Збитки були підраховані Єврокомісію, Кабміном та Світовим банком.

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