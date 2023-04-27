Оцінку дала американська розвідка, її звіти опинилися в недавньому витоку з Пентагону.

Росія зможе фінансувати війну в Україні як мінімум ще рік, навіть в умовах подальшого посилення і без того безпрецедентних санкцій. Така оцінка міститься в нібито документах Пентагону, що потрапили в мережу після недавньої витоку, пише The Washington Post.

Як випливає з документів, приписуваних Пентагону, розвідка США фіксує стурбованість російських олігархів економічною ситуацією в країні, але також і поступову їх адаптацію до санкцій.

"Хоча деякі представники російської економічної еліти можуть бути не згодні з курсом країни щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна", – пише видання з посиланням на витік з Пентагону.

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Покривати зростаючі витрати бюджету Кремль вирішив за рахунок підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого "суверенного фонду добробуту". Водночас бізнес поступово адаптується до санкцій, вибудовуючи нові ланцюжки імпорту.

Примітно, що в документах Пентагону чомусь не розглядаються наслідки від самих недавніх санкцій і довгостроковий вплив стелі цін на російську нафту. Також оцінка не містить даних про такі важливі фактори як витрати на боєприпаси і необхідність вербування нових солдатів.

Як випливає зі злитих документів, у самих росіян основне занепокоєння викликає наростаючий дефіцит іноземної валюти в банках. Також вони побоюються, що Захід почне вводити вторинні санкції проти китайських компаній, найбільш активно торгують з Росією – або, що ці компанії самі припинять торгівлю, щоб санкцій уникнути.

Санкції проти Росії - останні новини

Західні санкції проти Росії виявилися на руку сусіднім з нею країнам, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначив, що країни Центральної Азії почали заробляти на поставках санкційних товарів до Росії.

Водночас США тиснуть на країни-партнери Росії з тим, щоб вони припинили допомагати агресору обходити санкції. Так, днями Казахстан після візиту американського представника вирішив зіпсувати життя російським банкірам.

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