Мова йде про документ, який представила міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що новий план дій щодо посилення санкцій проти Росії буде на столах у всіх ключових лідерів світу.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні. Як відомо, сьогодні міжнародна санкційна група, яку очолюють Андрій Єрмак і Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти Росії. Голова держави додав, що перший такий санкційний план був виконаний більш ніж на 70%.

"Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб’єктів, усіх тих, хто працює на війну. Цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу – як політичних, так і громадських, бізнесових", - зазначив Зеленський.

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За його словами, санкції проти російського нафтогазового сектора, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Президент вважає це необхідним самозахистом міжнародного правопорядку.

Плані дій 2.0: що відомо

Як відомо, сьогодеі міжнародна експертна група Єрмака-Макфола представила новий план дій щодо посилення антиросійських санкцій.

Пропонується країнам, які не заборонили росіянам в'їзд за туристичними візами, ввести збір на відбудову України під час їх оформлення.

Посол Майкл Макфол зазначив, що необхідно і надалі запроваджувати санкції щодо енергетичного комплексу РФ та оборонної промисловості, застосовувати обмеження використання фінансових інструментів, а також підіймати питання конфіскації активів Центробанку РФ для передачі їх Україні.

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