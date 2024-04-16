Пенсіонери, старші за 70 років, можуть розраховувати на доплати.

Деяким українським пенсіонерам можуть нараховувати спеціальні надбавки до пенсії. Зокрема, йдеться про доплати за віком.

У Пенсійному фонді України зазначили, що таку доплату нараховують громадянам, старшим за 70 років. При цьому загальний розмір пенсійної виплати має становити не більше 10 340,35 гривні.

Надбавка за віком становить:

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для осіб від 70 до 74 років включно - 300 гривень;

від 75 до 79 років включно - 456 гривень;

від 80 років - 570 гривень.

Така надбавка нараховується автоматично і додається до основної пенсії.

Крім того, пенсіонери, які працюють, можуть отримати надбавку за кожен рік новопридбаного стажу. Ця доплата також нараховується автоматично, після планового перерахунку. Надбавка за кожен рік стажу зараз становить 23,61 гривні - 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пенсії в Україні - останні новини

З 1 березня в Україні провели індексацію пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям і постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

З 1 квітня пенсії автоматично перерахували пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу. Також це стосується громадян, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні становив 5743,27 гривні.

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