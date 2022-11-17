Шмигаль заявив, що нова економіка України буде побудована на восьми факторах.

Уряд планує будувати нову економіку України на восьми факторах.

Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що першим з них є євроінтеграція України.

"Це не просто підписана угода про асоціацію та безвізовий режим, це ціла низка так званих "безвізів", - сказав він. Шмигаль додав, що до кінця року планується ухвалити ще 107 законів і підзаконних актів, щоб виконати зобов'язання України у сфері євроінтеграції.

Відео дня

Другим фактором, за словами глави уряду, повинна стати диджиталізація.

"Це зменшення ролі держави в економіці, спрощення всіх процедур. Дозволи, ліцензії, сертифікати, реєстри, податки, митниця - все це має бути в електронній формі", - уточнив Шмигаль.

Також він додав, що іншими факторами побудови нової економіки України стануть оборонно-промисловий комплекс, енергетика, аграрний сектор, IT, будівництво та нова інфраструктура. Головним драйвером змін у цих галузях, за його словами, стане приватний сектор.

Шмигаль також зазначив, що розвиток підприємств переробної галузі є одним із пріоритетів для уряду, тому він створюватиме умови для цього.

"Що цікавить мене як прем'єр-міністра і нас як уряд, - це створення доданої вартості, тому що це те, що дасть нам швидко повернути наш ВВП до довоєнного рівня і перевищити його. Тобто, це не просто сировинна держава – в аграрному секторі, у видобутку, в переробці ми маємо рухатися дуже активно. Будемо створювати умови для розвитку переробної промисловості та тут упор будемо робити на середній бізнес", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з наступного року підтримуватиме середній бізнес у створенні переробних підприємств.

Що відбувається з економікою України в умовах війни:

ВВП країни у другому кварталі поточного року знизився на 37,2% в порівнянні з другим кварталом минулого року. Своєю чергою Мінекономіки повідомило, що ВВП за дев'ять місяців впав на 30%.

При цьому НБУ прогнозував, що скорочення економіки країни на третину в поточному році, але у 2023-2024 роках очікувалося економічне зростання за умови розблокування портів України.

Водночас проект держбюджету-2023 передбачав зростання реального ВВП на 4,6%.

Вже в жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначено, що ВВП України скоротиться за результатами 2022 року на 32%.

За інформацією Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Нацбанку, в поточному році економіка України скоротиться на третину, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

10 листопада 2022 року в Мінекономіки прогнозували, що ВВП України може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

Ситуація з бізнесом:

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск бБезвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карт клієнта, відкритих в одному банку, в розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Програма кредитування "доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

27 вересня 2022 року США заявили про готовність кредитувати український бізнес.

11 жовтня 2022 року в Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу під час війни.

14 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін запускає нову програму Кредитування бізнесу.

5 листопада 2022 року Уряд виділив понад 30 мільйонів гривень на мікрогранти для бізнесу.

Вас також можуть зацікавити новини: