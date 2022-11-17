Відновлення економіки після війни відбуватиметься за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу.

Відновлення економіки України після війни відбуватиметься внаслідок розвитку малого та середнього бізнесу, а також нових для держави галузей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у виступі на Київському міжнародному економічному форумі.

"Ми розуміємо, що промисловість зазнала потужного удару. Зруйновано найбільші наші підприємства, наші гіганти - ММК імені Ілліча, "Азовсталь", Авдіївський коксохімічний завод, об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку та інші підприємства. Зрозуміло, що всі ці підприємства відновити за півроку не вийде, і за рік не вийде. Потрібно буде робити велику роботу. Упор треба буде робити на малий і середній бізнес, упор треба буде робити на нові напрямки, нові сфери для України, не беручи до уваги відновлення металообробного і сталеливарного виробництва", - сказав він.

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За словами Шмигаля, влада має зробити великий обсяг роботи.

"Попереду нас чекає велика робота - утримати економіку в період війни, відновити економіку, побудувати її краще, ніж вона була до цього. Дійсно, це період втрат, але і період можливостей, тому що ми розуміємо, що ми будемо відбудовувати речі, які втрачені, в кращому вигляді, ніж ми їх мали до цього", - додав глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що головним джерелом фінансування відновлення України після війни стануть заморожені російські активи.

"Президент, уряд, дипломати зараз активно працюють над тим, щоб заморожені російські активи – понад 300 млрд доларів суверенних активів плюс активи олігархів, активи російського бізнесу – були передані для нашого відновлення. Це стане стрижнем і основним джерелом і ресурсом для нашого відновлення, в тому числі для будівництва нового житла, мостів, нових міст, всього", - сказав він.

Глава уряду підкреслив, що Кабмін планує відновлювати країну разом з бізнесом "на основі абсолютно чесного відкритого діалогу".

Як війна вдарила по економіці України:

ВВП країни у другому кварталі поточного року знизився на 37,2% в порівнянні з другим кварталом минулого року. Своєю чергою Мінекономіки повідомило, що ВВП за дев'ять місяців впав на 30%.

При цьому НБУ прогнозував, що скорочення економіки країни на третину в поточному році, але у 2023-2024 роках очікувалося економічне зростання за умови розблокування портів України.

Водночас проектом держбюджету-2023 було передбачене зростання реального ВВП на 4,6%.

Вже в жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначено, що ВВП України скоротиться за результатами 2022 року на 32%.

За інформацією Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Нацбанку, в поточному році економіка України скоротиться на третину, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

10 листопада 2022 року в Мінекономіки прогнозували, що ВВП України може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

Війна в Україні та репарації:

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за військові злочини та руйнування і виплатити від $ 750 мільярдів до $1 трильйона репарація на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за шкоду, яку було завдано внаслідок російського вторгнення.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

14 листопада Генасамблея ООН прийняла резолюцію по репараціях Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія і Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник постпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

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