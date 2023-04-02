На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, Китай звернувся до Японії з пропозицією не підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем у Китаї.
Таку пропозицію озвучив глава МЗС КНР Цинь Ган своєму японському колезі Йосімасе Хаясі, повідомляє Bloomberg.
"У минулому США без роздумів стримували розвиток напівпровідникової галузі в Японії, а тепер вони повторюють ту ж стару тактику з Китаєм. Не вчиняй з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою", - йдеться в заяві МЗС КНР за підсумками переговорів Цинь Гана з Хаясі в Пекіні.
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що обмеження в сфері технологій лише посилять прагнення Пекіна домагатися самозабезпечення в технологічному плані.
Що відбувається з мікросхемами
У січні 2022 року США зявляли, що готові обмежити експорт мікрочіпів до Росії у разі посилення агресії щодо України.
У травні 2022 року мікросхеми були виявлені у російських комплексах ППО "Панцир", вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.
У грудні 2022 року повідомлялося про те, що через фірми-посередники агресор отримав чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.
В останній тиждень квітня 2023 року японський уряд ухвалив рішення посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем. Всього в списку такої продукції 23 товари, в тому числі для виготовлення напівпровідникових приладів і мікросхем. Очікується, що новий режим експортного контролю набуде чинності в липні.
2 квітня 2023 року Китай почав розслідування проти найбільшого в США виробника мікрочіпів.