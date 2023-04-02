Китай звернувся до Японії з пропозицією не підтримувати політику США щодо мікросхем.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, Китай звернувся до Японії з пропозицією не підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем у Китаї.

Таку пропозицію озвучив глава МЗС КНР Цинь Ган своєму японському колезі Йосімасе Хаясі, повідомляє Bloomberg.

"У минулому США без роздумів стримували розвиток напівпровідникової галузі в Японії, а тепер вони повторюють ту ж стару тактику з Китаєм. Не вчиняй з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою", - йдеться в заяві МЗС КНР за підсумками переговорів Цинь Гана з Хаясі в Пекіні.

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Міністр закордонних справ Китаю заявив, що обмеження в сфері технологій лише посилять прагнення Пекіна домагатися самозабезпечення в технологічному плані.

Що відбувається з мікросхемами

У січні 2022 року США зявляли, що готові обмежити експорт мікрочіпів до Росії у разі посилення агресії щодо України.

У травні 2022 року мікросхеми були виявлені у російських комплексах ППО "Панцир", вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.

У грудні 2022 року повідомлялося про те, що через фірми-посередники агресор отримав чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.

В останній тиждень квітня 2023 року японський уряд ухвалив рішення посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем. Всього в списку такої продукції 23 товари, в тому числі для виготовлення напівпровідникових приладів і мікросхем. Очікується, що новий режим експортного контролю набуде чинності в липні.

2 квітня 2023 року Китай почав розслідування проти найбільшого в США виробника мікрочіпів.

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