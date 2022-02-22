На його думку, рано чи пізно криптовалюта втратить всю свою вартість.

Біткоїн, попри затяжний скепсис з боку частини аудиторії, не збирається йти з нашого життя. Цифрове золото продовжує шукати своє місце: його намагаються регулювати, а у відповідь він продовжує адаптуватися.

Втім, деякі експерти, як і раніше, не поділяють загального хайпа. Зокрема американський фінансист та трейдер Нассім Талеб вкотре "пройшовся" по біткоїну, заявивши, що він не врятує людей від інфляції та падіння ринків.

На початку свого поста він вжив латинський фразеологізм "Hannibal ante portas", що означає швидку та велику небезпеку. На думку Талеба, головна криптовалюта світу не належить до інструментів хеджування та страховок від геополітичних ризиків – насправді, якраз навпаки.

"Це ідеальна гра для лохів", – підсумував він у своєму твіттері.

Це не вперше, коли Талеб різко критикує як саму криптовалюта, так і її власників. Раніше він прирівняв біткоїн до хвороби, яка "дуже сильно зашкодить економіці у разі свого краху", а всіх, хто не згоден, – "сертифікованими дурисвітами".

А тим часом біткоїну обіцяють зростання до $200 тисяч вже в цьому році. За прогнозами одного з найвідоміших криптотрейдерів Ніколаса Мертена, якщо крипті вдасться пробити поріг в $100 тис., то це стане поштовхом до розвитку "бичачого" тренду.

Інші наголошують, що її зростання стримує пасивність літніх багатіїв. Якщо вони почнуть масово закуповуватися біткоїном, то ціна за монету спрямується до $200 тисяч й більше. Оскільки саме у 2022 році очікується прийняття криптовалют в масштабах країн: як тільки мільярдери побачать, що уряд і банки ставляться до цифрових активів серйозно, то може початися бум інвестицій.

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