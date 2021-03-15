За словами генпрокурора, у слідства є всі необхідні докази.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова санкціонувала три підозри колишнім посадовим особам ПриватБанку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам ПриватБанку», - повідомила вона.

Генпрокурор зазначає, що слідство має всі необхідні докази.

Водночас вона підкреслює, що статус підозрюваного не дозволяє кому-небудь вважати людину винною у скоєнні того чи іншого злочину.

«Також хочу попросити всіх тих, хто уважно стежить за ходом розслідування важливих і резонансних кримінальних справ, не вдаватися в політичні спекуляції і маніпуляції», - написала генпрокурор.

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Автор: Тарас Сидоржевський