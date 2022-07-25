Понад мільярд передадуть на потреби України негайно.

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 1,59 мільярда євро. Гроші підуть на ремонт пошкодженої інфраструктури та інші критично важливі проекти.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що 1,05 мільярда євро будуть надані негайно. Гроші спрямують на підтримку стратегічних підприємств, термінових заходів в енергетиці та відновлення пошкодженої інфраструктури ЖКГ.

Друга частина в розмірі 540 мільйонів євро виділена на проекти у сфері енергетики, транспорту і дорожнього будівництва.

Як відомо, це вже другий пакет підтримки України в рамках екстрених заходів від ЄІБ. Протягом місяця після вторгнення Росії банк перерахував 668 мільйонів євро допомоги.

Як раніше повідомив УНІАН, Європейська комісія блокувала виділення Україні кредиту в розмірі 1,5 мільярда євро. У бюджетному підрозділі ЄК злякалися, що держава не зможе виплатити гроші через загрозу дефолту.

Вас також можуть зацікавити новини: