Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб і в цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Європейський парламент сьогодні, 7 липня, проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Таке рішення одного з ключових органів ЄС було ухвалено в безпрецедентно короткі терміни. Згідно з інституційними процедурами в ЄС, згадану пропозицію Європейської Комісії має також підтримати Рада Європейського Союзу, після чого відповідне рішення набуде чинності", - йдеться в повідомленні.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб і в цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Вступ України до ЄС

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до ЄС.

Після цього в офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС.

23 червня 2022 року Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

1 липня 2022 року Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. Це буде перша частина виняткового пакету макрофінансової допомоги обсягом до 9 млрд євро, схваленого Єврорадою 23-24 червня 2022 року.

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