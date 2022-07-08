Там бояться, що Україна не зможе повернути гроші.

Європейська комісія блокує виділення Україні кредиту в розмірі 1,5 мільярда євро. У бюджетному підрозділі ЄК побоюються щодо фінансової надійності держави.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на неназваних посадових осіб.

Йдеться про кредит Європейського інвестиційного банку. Єврокомісія виступає гарантом для кредитів ЄІБ для операцій поза ЄС з резервами, які зазвичай складають 9% від загального обсягу фінансування.

Однак цього разу комісія хоче забезпечити резерви в розмірі 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією в 1 млрд євро для України. Цю вимогу пред'явили на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

Представник комісії наголосив, що ЄС повинен переконатися в можливості покрити збитки в разі дефолту України.

Наразі Єврокомісія шукає альтернативні рішення. Зокрема, там хочуть, щоб держави-члени ЄС або ЄІБ розділили частину додаткових ризиків, пов'язаних з цими позиками.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський парламент 7 липня проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: