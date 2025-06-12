Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 12 червня, залишився на рівні попереднього показника і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 35 копійок і складає 48,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 47,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 12 червня, подорожчав на 46 копійок – до 48,31 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 41,10-41,90 гривні, а в обмінниках - 41,10-41,85 гривні, прогнозує аналітик Олексій Козирєв. За словами аналітика, курс євро перебуватиме в межах від 46,40 до 47,95 гривні, а в обмінниках - від 46,45 до 47,90 гривні.

Національний банк України встановив на четвер, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,46 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

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