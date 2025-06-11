Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,46 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53/41,56 грн/дол., а євро - 47,49/47,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв у своєму прогнозі зазначив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 41,10-41,90 гривні, а в обмінниках - 41,10-41,85 гривні. На його думку, курс євро перебуватиме в межах від 46,40 до 47,95 гривні, а в обмінниках - від 46,45 до 47,90 гривні.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 11 червня зріс на 2 копійки і становить 41,72 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок та складає 47,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 46,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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